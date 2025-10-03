Turkcell Superonline tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu tarihte Denizli’nin hiçbir ilçesinde internet veya ses kesintisi olmayacak.

Denizli’de kesintisiz internet hizmeti

Türkiye’nin farklı illerinde zaman zaman yapılan altyapı iyileştirme çalışmaları sırasında kısa süreli internet kesintileri görülebiliyor. Ancak 4 Ekim’de Denizli bu kapsamda olmayacak. Böylece Denizli’nin 19 ilçesinin tamamında internet hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

Tüm ilçelerde kullanıcılar rahat edecek

Turkcell Superonline aboneleri, Denizli’nin Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde 4 Ekim günü internet ve ses hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşamayacak.

Şirket, planlı çalışmaların güncel duyurularına resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini belirterek kullanıcıların bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelerini önerdi.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.