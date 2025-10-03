GDZ Elektrik, 4 Ekim Cumartesi günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

4 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Aliağa 08:30 – 16:30 Kabeyer DM Şahin Çetiner Gürbulak Nakliyat bölgesi Planlı bakım
Balçova 00:00 – 07:00 Çetin Emeç Mah., Selway AVM çevresi Planlı bakım
Bayındır 09:00 – 17:00 Demircilik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mah. trafoları Planlı bakım
Bayraklı 09:00 – 12:00 Soğukkuyu Mah., 1844 Sk. ve civarı Planlı bakım
Bergama 16:00 – 17:00 Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı Planlı bakım
Beydağ 09:00 – 12:00 Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır ve tarımsal trafolar Planlı bakım
Buca 09:00 – 11:00 Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cd., Menderes Cd., 157/2, 152/1, 140 Sk. ve civarı Planlı bakım
Çeşme 09:00 – 11:00 Alaçatı Hurmalı Mevkii, otoyol gişeler, Kutlu Aktaş Barajı, Route35 Restoran ve civarı Planlı bakım
Çiğli 09:00 – 14:00 Ataşehir Mah., 8216–8219–8221–8211/8 Sk. ve civarı Planlı bakım
Dikili 09:00 – 17:00 Kabakum Doktorlar Sitesi Planlı bakım
Foça 09:00 – 10:30 Eski Foça’nın tamamı, tatil köyleri, lojmanlar, özel trafolar ve siteler Planlı bakım
Gaziemir 09:00 – 13:00 Atıf Bey Mah. Planlı bakım
Güzelbahçe 09:00 – 17:00 Atatürk Mah. ve çok sayıda cadde, sokak Planlı bakım
Karabağlar 01:00 – 01:15 Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mah., Katip Çelebi Hastanesi Planlı bakım
Karaburun 13:00 – 15:00 Mordoğan-Manal, Körfez, siteler ve civarı Planlı bakım
Karşıyaka 09:00 – 17:00 Esentepe Mah., 8809/4, 8809/35 Sk. ve civarı Planlı bakım
Kemalpaşa 09:00 – 15:00 Yiğitler Mah., Yiğitler Yolu, Menengeç Mevkii, 502 Sk., 6001 Sk. ve civarı Planlı bakım
Kiraz 12:30 – 18:00 Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler, özel trafolar Planlı bakım
Konak 10:00 – 14:00 Aziziye Mah., 710–729 Sk. arası ve civarı Planlı bakım
Menderes 09:00 – 17:00 Oğlananası Mah. Planlı bakım
Menemen 13:30 – 15:00 Yahşelli Mah., 6315–6333 Sk. arası Planlı bakım
Narlıdere 09:00 – 16:00 Güldeste, Yenikale Sk. ve civarı Planlı bakım
Ödemiş 10:00 – 18:00 Kerpiçlik Mah. Planlı bakım
Seferihisar 09:00 – 17:00 Kavakdere Mah., Kavakdere Cd. Planlı bakım
Selçuk 09:00 – 17:00 Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu, Kubilay, İstiklal Cd., 5013–5028 Sk. arası Planlı bakım
Tire 09:00 – 17:00 Pronen-SYA GES, Solarus GE, Titiz GES, Selahattin Tüneli ve otoyol gişeleri Planlı bakım
Torbalı 09:00 – 17:00 Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, İzban İstasyonu civarı Planlı bakım
Urla 09:00 – 17:00 Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı, Zeytinler Mah. Planlı bakım

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 4 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

