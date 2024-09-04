

4 Eylül 2024'te Uşak'ta yazın son demleri yaşanıyor. Gün içinde güneşin etkisiyle sıcaklıklar yükselecek, ancak akşam saatlerinde serin hava kendini hissettirecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir rüzgar bekleniyor, bu da günün erken saatlerinde serinlik arayanlar için ideal bir fırsat sunuyor.

Gündüz sıcaklıkları artıyor

Uşak'ta sabah saatlerinde hafif esen rüzgar, öğle saatlerine doğru yerini sıcak bir havaya bırakacak. Sıcaklıklar 28-30°C arasında seyredecek. Özellikle güneşin etkisiyle öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması ve bol sıvı tüketmesi öneriliyor. Şapka ve güneş kremi gibi koruyucu önlemler alınmalı.

Akşam saatlerinde serinlik

Gün batımından itibaren Uşak'ta sıcaklıklar hızlı bir şekilde düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 16-18°C aralığında olacak. Serin havanın etkisiyle açık havada yürüyüş yapmak veya hafif bir ceketle dışarıda zaman geçirmek için uygun bir akşam olacak.

Yağış beklenmiyor

Bugün Uşak'ta herhangi bir yağış beklenmiyor. Güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Bu da dış mekan etkinlikleri ve seyahat planları için uygun bir gün olduğunu gösteriyor. Ancak, gece saatlerinde hava serinleyeceği için yanınıza hafif bir giysi almanızda fayda var.

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