4. Ulusal Zootekni Öğrenci Eğitim Kampı İzmir Dikili'de Gerçekleşti

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Ulusal Zootekni Öğrenci Eğitim Kampı, 25-28 Ağustos tarihleri arasında İzmir Dikili'de gerçekleşti. Ziraat fakültelerinin zootekni bölümlerinde okuyan 13 ilden 65 öğrencinin katılımıyla 3 gece 4 gün süren kamp, gençlere hayvancılık sektörüne dair önemli bilgiler ve tecrübeler edinme fırsatı sundu.

İş birliğinin önemi vurgulandı

Kampın açılış konuşmasını yapan Zootekni Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Ulutaş, Türkiye hayvancılığının karşı karşıya olduğu zorluklardan çıkış yolunun zooteknist ziraat mühendisleri ve yetiştiricilerle yapılacak işbirliğinden geçtiğini belirtti. Ulutaş, “Gençlerimizi doğru, donanımlı ve nitelikli yetiştirmeliyiz” diyerek, eğitim ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Kampın manevi boyutu

Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Mert Utlu, kampın tarihinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile örtüşmesinin anlamına dikkat çekti. Utlu, “Barış zamanı ter dökmeyen, savaş zamanı kan döker. Ecdadımız gibi bizler de ziraat ve hayvancılık alanında çalışarak geleceğe hazırlanmalıyız” diyerek, gençlere sorumluluklarını hatırlattı.

Sektörün deneyimli isimleri gençlerle buluştu

Kamp boyunca gençlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşan isimler arasında Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal, Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Figen Gençay, Ege Zootekni Derneği Başkanı Rıza Dönmez ve birçok akademisyen yer aldı. Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır gibi isimler de eğitim kampına katkı sağladı. Katılımcılar, sektördeki yeni gelişmeleri ve girişimcilik fırsatlarını gençlere aktardı.

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Kampın değerlendirilmesi ve kapanış

Kampın kapanışında konuşan Prof. Dr. Zafer Ulutaş, kampın başarıyla tamamlandığını ve katılımcıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ulutaş, “Gençlerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm konuşmacılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Kampa katılan öğrenciler, hayvancılık sektörünün tüm alanlarına dair edindikleri bilgiler ve girişimcilik üzerine yapılan eğitimlerin kendilerine büyük katkı sağladığını belirtti. Gençler, bir sonraki eğitim kampını heyecanla beklediklerini ifade etti.