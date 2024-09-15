Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 11-12-13 Ekim 2024 tarihlerinde sinemaseverlerle buluşuyor. Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde 24 ülkeden 48 film, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunacak.

Toplumsal sorunları ekrana taşıyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin sadece Bornova ve İzmir için değil, Türkiye’nin kültürel tanıtımı açısından da büyük bir önem taşıdığını belirtti. Eşki, “Sinemanın, toplumsal sorunları ve insani duyguları en güçlü şekilde anlatan sanat dallarından biri olduğunu düşünüyorum. Kısa Film Günleri de Bornova'nın kültürel çeşitliliğini zenginleştiriyor ve farklı kültürlerden insanları bir araya getiriyor. Bu festival, genç sinemacılara uluslararası bir sahne sunarken, yerel yönetim olarak sanata verdiğimiz önemi gözler önüne seriyor” dedi.

Eşki, festivalin Bornova’yı sanatın merkezi haline getirmede önemli bir adım olduğunun altını çizerek, bu etkinliğin yıllarca devam etmesi için tüm Bornovalıları destek olmaya davet etti. Bornova Kısa Film Günleri, yerel ve uluslararası sinemacıları buluşturan bir köprü olacak.

GÖSTERİMİ YAPILACAK FİLMLERİN LİSTESİ

Kurmaca Kategorisi

- A SUMMER’S END POEM / Lam Can-zhao / Çin

- AĞLAK BEBE / Elif Öner / Türkiye

- AND WHAT IF IT NEVER COMES / Đorđije Petrović / Sırbistan

- ANOTHER ALICE / Mattéo La Capria / Fransa

- AZUL PANDORA / Alan Gonzalez / Küba

- BLACK HOLE / Pia Mechler / ABD

- BOXES / Lucas Gingles / Arjantin

- CENK / Can Gülenay / Türkiye

- DANIŞMAN / Mehmet Kanadlı, Halil İbrahim Kaplan / Türkiye

- DON’T / Tanya Andreeva / Rusya

- HANGİ GECE BÜYÜDÜYSEM / Onur Güler / Türkiye

- HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ / Muaz Güneş / Türkiye

- HOW TO CRY WITHOUT MELTING / Giulia Butler / Brezilya

- KAÇANLAR / Deniz Cengiz / Türkiye

- OCULARIS / JuanZi Amaya, Alejandro Bogado / Arjantin

- PLAYBACK / Onur Akşit / Türkiye

- YATI / Arfiyan Dewa Purnama / Endonezya

Belgesel Kategorisi

- %1 / Olena Pavlidi / Ukrayna

- 64 REASONS WHY EVERYTHING WENT WRONG / Dilnaz Abraimova / Kazakistan

- DARLING MISTER GRAPHOPHONE / Phoenix Tesni / Hindistan

- DEATH OF AN EXTRA / Mikhail Zheleznikov / İsrail

- DÖNÜŞÜM: BORNOVA SOKAĞI / Aycan Karadağ, İbrahim Kucuş / Türkiye

- EXHUMATOR / Christof Schürpf / İsviçre

- HALİT İÇİN / Kaan Özen Beceren / Türkiye

- NOVRUZ ATEŞİ / Nihal Atasoy / Türkiye

- ONARIM HİKÂYELERİ / Berkay Tunalı / Türkiye

- SPARROW / Jatin Parveen / Hindistan

- ŞİİR YAZ / Suhan Lalettayin / Türkiye

- THE OTHER SIDE OF BEAUTY / Sami S. Sirelkhatim / Sudan

- YAREN / Mehmet Ali Poyraz / Türkiye

- YİRMİLİ YAŞLARIMIN BAŞINDA / Yağmur Canpolat, Berna Oduncu / Türkiye

Animasyon Kategorisi

- 10K FOLLOWERS / Sandrine L. Sarango, Ariana Guarnizo / Peru

- AN INEXACT SCIENCE / Salome Turashvili / Gürcistan

- ASKELADDEN AND THE PRINCESS* / Johanne Sjørengen / Norveç

- CHRONICITY / Aleta Rajic / Bosna-Hersek

- CIRCLE / Qiao Shuting / Çin

- EXPRESS PHOTO / Kiki Jiang, Dashun Zhou / Çin

- FEEL LIKE HOME / Aneta Siurnicka / Polonya

- HEADLESS / Roope Sorvo / Finlandiya

- PADER / Jean Vergé / Fransa

- PUDDLE / Maria-May Backhaus Brown, Mads Theodor Bonde / Danimarka

- UZAK / Balkan Akarsel / Türkiye

4.BKFG Pıtchıng Platformu Finalist Projeler

- BİR GÜN DEĞİŞİR HER ŞEY / Mert Demir / Kurmaca

- GİDERAYAK / Nuh Lalbay / Kurmaca

- KIRKLARIN YOLUNDAN / Murat Can Hınıslı / Belgesel

- MADALYA VE DUVAR / Mahmut Can Gürpınar / Kurmaca

- MUSTAFA JONES / Yiğit Erkol / Kurmaca

- PARK YERİ / Yasin Erdoğan, Melihat Ağgül / Kurmaca

- PHOBIA / Yağmur Telli Yücel / Kurmaca

- YAŞ 29-30 / Berkant Bilgi / Kurmaca

12 Ekim Cumartesi günü Dramalılar Köşkü'nde finalistler için Pitching Atölyesi düzenlenecek. 13 Ekim Pazar Saat: 11.00-15.00 arasında yine Dramalılar Köşkü'nde jüri karşısında finalist projelerin sunumları yönetmen ve yapımcılar tarafından izleyiciye açık şekilde gerçeleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca jüri ve konuk yönetmenlerin seçtiği 6 özel filmin gösterimi de yapılacak.