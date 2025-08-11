Gömeç’te kültür, sanat ve barışı buluşturan 4. Zeytin Dalı Festivali, 13-21 Ağustos tarihleri arasında Kızko Sahili’nde düzenlendi. Festival, müzik ve sanat etkinlikleriyle bölge halkı ve misafirlerine dolu dolu günler yaşattı.

Festival programı güncellendi

Festivalin güncel programında Türkiye’nin sevilen sanatçıları sahne aldı. 13 Ağustos’ta Hilmi Yarayıcı, ustalara saygı gecesinde performans sergiledi. Sonraki günlerde Ender Balkır, Kardeş Türküler ve Candan Erçetin gibi isimler müzikseverlerle buluştu. Festivalin devamında Sakiler, Emre Altuğ & İpek Açar (Kayahan anısına), Zuhal Olcay, Kolpa ve Oğuz Aksaç konser verdi.

Ücretsiz ve halka açık konserler

Tüm konserler ücretsiz gerçekleşti ve herkese açık olarak yapıldı. Kızko Sahili’nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, Gömeç’i kültür ve sanatın merkezi haline getirdi.

Sanat ve dostluk bir araya geldi

Festival, sadece müzik değil aynı zamanda dostluk ve kültürün paylaşılmasına da zemin hazırladı. Gömeç halkı ve konuklar, festival boyunca keyifli ve anlamlı zaman geçirdi.

Gömeç’in kültür hayatına katkı sağlayan bu festival, önümüzdeki yıllarda da benzer etkinliklerle sürdürülecek.