Konya'nın Karapınar ilçesinde, pancar ekili bir tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Bu durum, geçen yıl aynı tarlada meydana gelen obruğun ardından yeniden korku ve endişe yarattı. Obruk, büyük bir gürültüyle oluşurken, bölge sakinleri yaşadıkları korkuyu ve endişeyi dile getirdi. Depremlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği ise uzmanlar tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

Fatih Şık, akşam arkadaşlarıyla yayla evinde oturduğu sırada büyük bir gürültü ile obruk oluşumuna şahit oldu. Şık, "Toprağın inip suyun havaya nasıl fışkırdığına şahit olduk. Aşağıya inen su sesi ve toprak sesi büyük bir gürültü oluşturdu. Müthiş bir korku ve endişe yaşadık," diyerek yaşadığı korkuyu ve endişeyi aktardı. Şık, geçen yıl oluşan obruğa 7 metre mesafede meydana gelen yeni obruğun daha derin ve korkutucu olduğunu belirtti. "Su ile dolu olan bu yeni obruk, endişemizi daha da artırdı," diye ekledi.

Obruklar depremle bağlantılı mı?

Konya'daki obrukların depremlerle ilişkili olup olmadığı konusunda çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Karapınar'daki obrukların büyük depremlerle doğrudan ilişkili olmadığını belirtti. Arık, "Yeni obrukların oluşumu, büyük depremlerle doğrudan bağlantılı değil. Obruklar genellikle çökmeye hazır zeminde oluşur ve deprem bu süreci hızlandırabilir. Ancak bu durumda obruk oluşumunun depremle ilişkisini belirlemek zor," dedi.

Konya’daki obruklar, bölgedeki yer altı su akıntıları ve toprağın yapısı ile ilişkilendiriliyor. Obruklar, genellikle yer altı su seviyelerindeki değişikliklerden veya yeraltı boşluklarından kaynaklanır. Bu doğal olaylar, tarım arazilerini ve yerleşim alanlarını etkileyebilir. Prof. Dr. Arık, obrukların çevresel etkilerini araştırmaya devam ettiklerini ve bu tür olayların önceden tahmin edilmesinin zor olduğunu vurguladı.