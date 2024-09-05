İzmir, 5 Eylül Perşembe günü sıcak ve nemli bir hava ile karşı karşıya kalacak. Günün en düşük sıcaklığı sabah saatlerinde 24°C olarak hissedilecek, ancak öğleye doğru sıcaklık hızla artarak 35°C’ye ulaşacak. Bu sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak olanlar için dikkatli olunması gereken bir durum. Güneşten korunmak, su tüketimini artırmak ve açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak büyük önem taşıyor.

Nem değerleri: Sabah ve akşam arasında değişim

Gün içinde nem oranlarında belirgin farklılıklar görülecek. Sabah saatlerinde nem oranı %33 ile nispeten düşük olacak. Ancak akşam saatlerine doğru nem oranı %79’a kadar çıkacak, bu da havanın daha nemli ve yapışkan hissettireceği anlamına geliyor. Özellikle yüksek nem ile birlikte akşam saatlerinde sıcaklık daha da bunaltıcı hissedilebilir.

Rüzgar durumu: Hafif serinlik sağlayacak

İzmir’de gün boyunca kuzeybatı yönünden saatte 20 km hızla hafif rüzgar esecek. Bu rüzgar, özellikle öğle saatlerinde sıcaklık karşısında bir nebze rahatlama sağlayabilir. Ancak düşük hızda esen rüzgar, sıcaklığın etkisini tamamen hafifletmeye yeterli olmayabilir.

5 günlük hava durumu

Genel öneriler

İzmirliler, özellikle öğle saatlerinde güneşe karşı dikkatli olmalı, açık havada fazla vakit geçirmemeye özen göstermeli. Yüksek sıcaklık ve nemin etkisini azaltmak adına bol su içilmesi ve serin alanlarda zaman geçirilmesi sağlık açısından önem taşıyor.