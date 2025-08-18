Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik kararlı mücadele sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmanın ardından 5 farklı ilde aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 5 ayrı suç örgütü hedef alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 41 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, örgüt üyelerinin kara para aklama, yasa dışı bahis ve çeşitli mali suçlara karıştığının tespit edildiğini belirtti.

1,2 Milyar TL’lik Para Trafiği

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden 26’sının hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL’lik şüpheli para hareketi belirlendi. Bu kişilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını aktaran Yerlikaya, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

“Suç Örgütlerine Göz Açtırmayacağız”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, “Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan hiçbir yapılanmaya müsaade etmeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden suç örgütlerini çökertmek için çalışıyor” dedi.

Operasyonların Ayrıntıları

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, ruhsatsız silah ve yüksek miktarda nakit paraya da el konuldu. Şüphelilerin, yasa dışı yollardan elde ettikleri gelirleri farklı şirketler ve hesaplar üzerinden akladıkları değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu operasyon, organize suç örgütlerinin finansal yapılanmalarına yönelik en büyük adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.