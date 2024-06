Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran hemşirelerin yaşadığı sorunları aktararak, “Özellikle Eğitim Araştırma Hastanelerimizde hemşire sıkıntısı had safhadadır. Örneğin Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Şehir Hastanesi. İzmir şehir hastanesi açıldığında 5 hemşire arkadaşımızın işini 1 hemşire yaptı. Halen hemşire sıkıntısı çözülmedi, pansuman tedbirlerle (geçici görevlerle) geçiştirilmeye çalışılmakta” açıklamasında bulundu.

ŞEHİT STATÜSÜ VERİLSİN

Kovid-19 salgını sonrası hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ‘şehit’ statüsü talep ettiklerini de dile getiren Boran, “100 bin civarında hemşire atama beklerken kurumlarımızda halen hemşire sıkıntısı çekmekteyiz. Pandemi sonrası sağlık çalışanlarına pozitif ayrımcılık olarak verilmiş olan hiçbir hak yoktur. Pandemi döneminde salgın hastalıklardan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehit statüsü verilsin diye uğraşmamıza rağmen bu hak bile verilmemiştir. Oysa ki salgın döneminde pek çok vatandaşımız Kovit-19 virüsüne yakalanmaktan korktuğu için kaçarken, sağlık çalışanlarımız o vatandaşlarımız için 7/24 tabiri caizse savaşmıştır” dedi.

ÇOK SAYIDA HEMŞİRE ATAMA BEKLİYOR

Sağlık sektöründe atama bekleyen çok sayıda hemşire olduğunu da vurgulayan Boran “Sağlık hizmeti sunacak olan okullarımızdan mezun edilecek öğrencilerimizin plansız mezun edilmesi ile pek çok hemşiremiz atama beklemekte. İhtiyaca göre planlanarak okullar açılmalı ve mezun verilmeli. Her geçen gün artarak devem eden sağlıkta şiddet vakaları, sağlık çalışanlarımızın çalışma huzurunu bozmuş, pek çok sağlık çalışanımız itibarsızlaştırılmış mesleklerinden dolayı, mesleğini bırakanlar olduğu gibi pek çok sağlık çalışanımızda farklı ülkelere giderek mesleğini icra etmeyi düşünmektedir” ifadelerini kullandı.

Hemşireliğin hak ettiği değeri görmediğini belirten Boran, “Sağlık, hayatımızın her döneminde en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek gruplarından biri de hemşireliktir. Hemşirelik kutsal ve onurlu bir meslektir. Hemşirelik hekimlik mesleğinden sonra, sağlıkla ilgili en eski meslektir. Son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuş olan bir meslek olan hemşirelik, ekip işi olan sağlık hizmetleri sunumunun olmazsa olmazı ve en temel unsurlarındandır. Kovid-19 pandemisi hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli bir meslek gurubu olduğunu, tüm dünya bir kez daha görmüş ve yaşamıştır. Hemşireler salgınla mücadelede her daim ön saflarda bulunmuş ve salgın hastalığa maruz kalma ve hasta olma riskine rağmen hastalara hizmet etmişlerdir ancak; ülkemizde hemşirelerimize hak ettikleri değerin verilmemesi her geçen gün itibar kaybetmesinin önünü açmaktadır” dedi.

KURUMLARDA HEMŞİRE EKSİK

Yetersiz hemşire sayısında dolayı sıklıkla sorun yaşandığını da sözlerine ekleyen Berna Boran, “Bugün bazı bakanlıklarda fazla personel görev yaparken, devlet hastanelerimizde, özellikle eğitim araştırma hastanelerimizde yüzde 30 eksik hemşireyle görev yapan sağlık kurumlarımız, İtalya, Hollanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde 100 bin nüfusa düşen hemşire sayısı 500 ile 1000 arasındayken, Türkiye’de 100 bin nüfusa yaklaşık 310 hemşirenin düşmesiyle, birçok ülkenin çok gerisinde kalmakta ve 5 hemşirenin yapacağı işi 1 hemşiremiz yapmaktadır” diye konuştu.