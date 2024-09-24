Manisa’nın Gördes ilçesinde, 5 yaşındaki bir çocuğun oyun oynarken bir vatandaşın samanlığını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, samanlık tamamen yanarak küle döndü.

Samanlık küle döndü

Dikilitaş Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, E.B. adlı çocuk, oyun oynadığı sırada M.E. isimli vatandaşın samanlığını ateşle yakarak büyük bir yangına sebep oldu. Gördes İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda samanlığın tamamı kül oldu.

Yangın sonrası, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.