Türkiye'de eğitim nedeniyle yaşanan göç hareketliliği, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) verileriyle gözler önüne serildi. Son 5 yıl içinde, eğitim amacıyla yerleşim yerini değiştiren kişi sayısı 2,4 milyonu aştı.

Eğitim için göçte artış: 2023’te 512 bin kişi şehir değiştirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin eğitim için şehir değiştirme eğilimleri yeniden gündeme geldi. YÖK’ün açıkladığı verilere göre, 2023 yılında 512 bin 11 kişi eğitim amacıyla başka bir şehre taşındı. Bu rakam, Türkiye genelinde üniversite ve diğer eğitim kurumları için yapılan göçlerin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

5 Yılda 2,4 milyon kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, son 5 yılda 2 milyon 436 bin 522 kişi eğitim için şehir değiştirdi. Bu göç hareketliliği, hem büyük şehirlerdeki öğrenci nüfusunu artırdı hem de ekonomik ve sosyal yapıyı etkiledi.

2019 yılında 510 bin 352 kişi eğitim sebebiyle şehir değiştirirken, bu sayı 2021'de 686 bin 973’e kadar yükseldi. 2022 yılında ise bu sayı, 526 bin 8 kişi olarak kayıtlara geçti. Veriler, eğitime dayalı göçün her yıl artış gösterdiğini ve 2023'te yeniden yarım milyonu aştığını gösteriyor.

İstanbul, hem göç aldı hem de göç verdi

İstanbul, eğitim nedeniyle hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren şehir olarak öne çıktı. 2023 yılında 53 bin 956 kişi eğitim amacıyla İstanbul’a gelirken, 44 bin 390 kişi ise şehirden ayrıldı. İstanbul’u, eğitim için göç alan şehirler arasında 35 bin 302 kişiyle Ankara, 22 bin 61 kişiyle İzmir ve 15 bin 644 kişiyle Konya takip etti.

Göç veren şehirlerde Ankara ilk sırada

İstanbul’dan sonra en fazla göç veren şehir Ankara oldu. 2023 yılında 29 bin 124 öğrenci eğitim amacıyla Ankara’yı terk etti. İzmir, Bursa ve Antalya da önemli sayıda öğrenci kaybeden şehirler arasında yer aldı.

En az göç alan ve veren şehirler: Ardahan ve Tunceli

Eğitim sebebiyle en az göç alan il Ardahan olarak belirlendi. Bu küçük şehir, 2023 yılında sadece 1112 kişi tarafından tercih edildi. Eğitim sebebiyle en az göç veren il ise Tunceli oldu; bu ilden ayrılan öğrenci sayısı sadece 793 olarak kaydedildi.