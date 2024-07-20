Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Cenk Bilge, odasındaki klimanın bozulduğunu ve defalarca yardım istemesine rağmen tamir edilmediğini belirtti. Bilge, son güne kadar otel yetkililerinden yardım istemesine rağmen bir çözüm bulunamayınca yatağını restorana taşıyarak yerde yatmaya başladı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan tatilcinin ilginç protestosu dikkat çekti.

Tatilci, problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını belirtti. Sabah saatlerinde ilginç bir protesto gerçekleştiren Cenk Bilge, odasından taşıdığı yatağını asansörle aşağı indirerek müşterilerle dolu restorana serdi ve yatağa uzandı.

'20 saattir çözüm yok'

Otelin bazı bölümlerindeki klimaların çalışmadığını ve şikayet eden bazı müşterilerin sorunlarının çözüldüğünü iddia eden Bilge, "20 saattir birisiyle konuşmak istediğimi söylüyorum ama hala bir çözüm yok. Teknik müdürle görüşmek istiyorum, gelmiyor. Otel müdürü veya herhangi bir sorumlu ile konuşmak istiyorum, onlar da gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini belirtiyor. En serin yerin yemekhanede olduğunu gördüm, bu yüzden yatağımı buraya serdim. Bakalım şimdi nasıl bir çözüm bulacaklar, göreceğiz," dedi.

Kısa bir süre sonra yanına gelen ve otel yetkilisi oldukları söylenen iki kişiye durumu anlatan Cenk Bilge, defalarca yardım istemesine rağmen kimsenin yardımcı olmadığını söyledi. Bir süre sonra yataktan kalkan ve görüntü paylaşımını durduran Bilge, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

Süreç başlatıldı

Kısa sürede binlerce geri dönüş alan Cenk Bilge, olayın sonrasını yine sosyal medya hesabından paylaştı: "Bakanlık yetkilisi 3 kişi 00.30'da otele geldi. Konuyla ilgileniyorlar ve özellikle klimalar konusunda gerekli evrakları talep ettiklerini, işletmeyle ilgili süreç başlattıklarını söylediler. Sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere de örnek olur."