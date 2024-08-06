Bugün, 6 Ağustos 2024 itibarıyla altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Global ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, altın fiyatlarını etkiliyor. Döviz kurlarındaki değişimler ve uluslararası ekonomik veriler, değerli metallerin piyasasını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Güncel Altın Fiyatları (6 Ağustos 2024):

Gram Altın: Alış: 2.593,28 TL Satış: 2.593,80 TL

Çeyrek Altın: Alış: 4.149,25 TL Satış: 4.240,86 TL

ONS Altın: Alış: 2.407,56 USD Satış: 2.407,94 USD

Cumhuriyet Altını: Alış: 16.597,00 TL Satış: 16.911,56 TL

Yarım Altın: 2 Ağustos Cuma altın fiyatları: Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? Alış: 8.272,57 TL Satış: 8.481,72 TL

Ata Altın: Alış: 17.321,88 TL Satış: 17.763,79 TL

14 Ayar Bilezik Gramı: Alış: 1.416,89 TL Satış: 1.857,21 TL

22 Ayar Bilezik Gramı: Alış: 2.397,94 TL Satış: 2.539,39 TL

Ziynet Altın: Alış: 16.599,52 TL Satış: 16.912,72 TL



Piyasa uzmanlarından uyarılar

Uzmanlar, yatırımcıları volatil piyasa koşulları ve olası riskler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Altın, tarihsel olarak güvenli liman olarak görülse de, mevcut piyasa koşulları altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabiliyor. Yatırımcıların, piyasa koşullarını ve global ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri, riskleri minimize etmelerine yardımcı olabilir.