Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Edremit Kitap Fuarı, 19-25 Ağustos tarihleri arasında Altınkum Fuar Alanı'nda kitapseverleri ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek. Fuara ünlü yazar Ahmet Ümit onur konuğu olarak katılacak. Ahmet Ümit, 3. Edremit Kitap Fuarı'na da katılmıştı ve bu yılki fuar için, "Kitap, dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da barışı, dostluğu ve kardeşliği perçinliyor. Hepinizi 6. Edremit Kitap Fuarı'na bekliyorum," dedi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü

Fuarda, tarihçi ve akademisyen yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edilecek. Ortaylı, Edremitlilere selamlarını ileterek, "Yeniden Edremitlilerle bir araya gelmekten mutlu olacağım" diye konuştu.

Başkan Ertaş'tan davet

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın kültürel hayatı zenginleştiren önemli bir etkinlik olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Yazar Ahmet Ümit’i onur konuğumuz olarak ağırlamak ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya yaşam boyu onur ödülü takdim etmek bizim için büyük bir onur. Tüm kitapseverleri 19-25 Ağustos tarihleri arasında Altınkum Fuar Alanı’na davet ediyorum."

Fuar, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00’da Edremit Altınkum Fuar Alanı’nda açılış töreni ile başlayacak ve 25 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edecek.