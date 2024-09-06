6 Eylül Cuma günü İzmir’de sıcaklıkların oldukça yüksek olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, gün boyunca hava sıcaklığı en düşük 23°C, en yüksek ise 35°C olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın etkisinin artacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların bu saatlerde güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlem almaları gerektiği belirtiliyor. Güneşin en yoğun hissedileceği saatler olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunacak kişilerin, bol su tüketmeleri ve güneş kremi kullanmaları önemli. Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için güneş altında uzun süre kalmamaları öneriliyor.

Nem oranı ve hissedilen sıcaklık

Gün boyunca nem oranının %35 ile %66 arasında değişeceği belirtiliyor. Sabah saatlerinde nispeten düşük olan nem, akşam saatlerine doğru artış gösterecek. Bu da, günün ilerleyen saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha da fazla olmasına neden olabilir. Yüksek nem oranı, sıcaklıkla birleştiğinde rahatsızlık verici bir duruma yol açabilir. Bu yüzden vatandaşların nem oranının yüksek olduğu saatlerde, serin yerlerde vakit geçirmesi veya serinletici önlemler alması tavsiye ediliyor.

Rüzgar ve serinletici etkisi

Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 21 km hızla esecek. Rüzgarın şiddeti gün içinde değişiklik gösterebilse de, genel olarak şiddetli bir rüzgar beklenmiyor. Ancak bu hafif rüzgar, özellikle sıcak havada bir miktar rahatlama sağlayabilir. Sıcaklıkların yüksek olacağı günlerde rüzgarın hafif serinletici etkisi, özellikle açık havada vakit geçirenler için bir rahatlama kaynağı olabilir.

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Uzmanlardan uyarılar

Uzmanlar, aşırı sıcakların etkilerinden korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı önlemleri hatırlatıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaması gerektiği vurgulanıyor. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılması gerekiyorsa, şapka, güneş gözlüğü ve hafif kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca cildi korumak için yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılmalı. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bol su tüketimi de büyük önem taşıyor. Vücutta su kaybını önlemek ve serin kalmak için sık sık su içmek, sıcak havalarda sağlıklı kalmak için kritik bir önlem.

Ayrıntılı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.