6 Eylül’de Türkiye’nin paralimpik oyunları programı şöyle:

Yüzme

10.53 Sümeyye Boyacı - Sevilay Öztürk, Kadınlar S5 50M Kelebek eleme

11.54 Umut Ünlü, Erkekler S3 50M Serbest Eleme

12.28 Turgut Aslan Yaraman, S8 100M Serbest Eleme

Judo - 11.00'den itibaren

- Döndü Yeşilyurt, Kadınlar J2 57 Kg

Olimpiyat atleti, sevgilisi tarafından ateşe verildi Olimpiyat atleti, sevgilisi tarafından ateşe verildi

- Merve Uslu Hajabipour, Kadınlar J1 70 Kg

- Gökçe Yavuz, Erkekler J1 73 Kg

- Recep Çiftçi, Erkekler J2 73 Kg

Eskrim - 11.40'tan itibaren

- Hakan Akkaya, Erkekler Epe A

Halter

13.00 Uğur Yumuk, Erkekler 72 Kg

Masa Tenisi

14.00 Neslihan Kavas, Tek Kadınlar WS9 Çeyrek Final

UZUN ATLAMA

20.50 Esra Bayrak - Fatma Damla Altın - Reyhan Taşdelen, Kadınlar T20 Uzun Atlama Finali

6 Eylül Paralimpik6 Eylül Paralimpik2

Editör: Engin Keskin