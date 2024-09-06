6 Eylül’de Türkiye’nin paralimpik oyunları programı şöyle:
Yüzme
10.53 Sümeyye Boyacı - Sevilay Öztürk, Kadınlar S5 50M Kelebek eleme
11.54 Umut Ünlü, Erkekler S3 50M Serbest Eleme
12.28 Turgut Aslan Yaraman, S8 100M Serbest Eleme
Judo - 11.00'den itibaren
- Döndü Yeşilyurt, Kadınlar J2 57 Kg
- Merve Uslu Hajabipour, Kadınlar J1 70 Kg
- Gökçe Yavuz, Erkekler J1 73 Kg
- Recep Çiftçi, Erkekler J2 73 Kg
Eskrim - 11.40'tan itibaren
- Hakan Akkaya, Erkekler Epe A
Halter
13.00 Uğur Yumuk, Erkekler 72 Kg
Masa Tenisi
14.00 Neslihan Kavas, Tek Kadınlar WS9 Çeyrek Final
UZUN ATLAMA
20.50 Esra Bayrak - Fatma Damla Altın - Reyhan Taşdelen, Kadınlar T20 Uzun Atlama Finali
Editör: Engin Keskin