Manisa'nın farklı ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri, 6 Eylül 2024 tarihinde belirli saatler arasında uygulanacak. Özellikle Akhisar, Gölmarmara, Şehzadeler, Soma, Salihli ve Gördes ilçelerinde çeşitli mahalle ve sokaklar kesintiden etkilenecek.

Akhisar Elektrik Kesintisi

Akselendi Mahallesi : 09:00 - 12:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

: 09:00 - 12:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. İnönü Mahallesi : 09:00 - 15:00 saatleri arasında, Mustafa Kirazoğlu Sokak ve çevresindeki sokaklarda kesinti planlanmıştır.

: 09:00 - 15:00 saatleri arasında, Mustafa Kirazoğlu Sokak ve çevresindeki sokaklarda kesinti planlanmıştır. Hacı İshak Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında belirli bölgelerde elektrik kesintisi olacaktır.

Gölmarmara Elektrik Kesintisi

Atatürk Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında kesinti yaşanacaktır.

Şehzadeler Elektrik Kesintisi

Aşağıçobanisa Mahallesi : 09:00 - 15:00 saatleri arasında çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

: 09:00 - 15:00 saatleri arasında çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. Sancaklıiğdecik ve Ayvacık Mahalleleri: 11:00 - 15:30 arasında kesinti olacaktır.

Soma Elektrik Kesintisi

Çavdır Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında Çavdır Köyü ve çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Salihli Elektrik Kesintisi

Gökeyüp Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gördes Elektrik Kesintisi

Kürekçi ve Tüpüler Mahalleleri : 09:00 - 15:00 saatleri arasında geniş bir alanda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

: 09:00 - 15:00 saatleri arasında geniş bir alanda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Hüseyni Baba Mahallesi : 09:00 - 15:00 saatlerinde köy içi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

: 09:00 - 15:00 saatlerinde köy içi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Bayat Mahallesi: Aynı saatlerde elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Bu kesintiler sırasında ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbir alması önerilmektedir. Planlı kesintilerin elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve bakım çalışmaları için yapıldığı belirtilmektedir.

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.