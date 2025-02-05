Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde 110 saat enkaz altında kalan Halil Korkmaz, kendisini kurtaran ekiple yeniden bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede Korkmaz, “Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı” dedi.

Karabük Üniversitesi personeli kurtardı

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi enkazından sağ çıkarılan Halil Korkmaz, Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli tarafından kurtarılmıştı. Depremin ikinci yılında Korkmaz, ekibin bir üyesi olan Emrullah Bingöl ile görüntülü görüştü.

Görüşmede Korkmaz, “Enkaz altındayken sesimi kimseye duyuramıyordum ama ayak seslerini duydukça umutlanıyordum. O an hayatımın en uzun bekleyişiydi. Siz beni kurtardığınızda hayata yeniden doğduğumu hissettim. Allah hepinize uzun ömür versin” ifadelerini kullandı.

"Hepimiz gözyaşlarına boğulduk"

Halil Korkmaz’ı kurtaran ekipten Emrullah Bingöl de o anları unutamadıklarını belirterek, "Halil amcaya ulaştığımız an hepimiz için bir mucizeydi. O an nasıl çıkardığımızı hatırlamıyorum ama başardığımızda hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Aradan geçen 2 yıla rağmen hala iletişimdeyiz, bu bağ bizim için çok kıymetli" dedi.