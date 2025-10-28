Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sındırgı Kaymakamı Koyuncu, “Birkaç noktada yıkım var, can kaybı tespit edilmedi” dedi.

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1’lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 5,99 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntı, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi birçok ilde de hissedildi.

Yetkililerden ilk açıklamalar geldi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleriyle saha taramalarına başlamıştır. Allah ülkemizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban da, deprem sonrası il genelinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini, ekiplerin tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

“Birkaç noktada yıkım var” (H2)

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, ilçede saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek,

“Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik. Köylerden olumsuz bir haber gelmedi.”

ifadelerini kullandı.

Bakanlardan art arda açıklamalar geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleriyle saha taramalarına derhal başlamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.” açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, “Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamıştır.” ifadelerini kullandı.

AFAD: Türkiye Afet Müdahale Planı devrede

AFAD’dan yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’ın devreye alındığı ve tüm afet çalışma gruplarının AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca,

“AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer ekiplerle saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

denildi.

AFAD, deprem sonrası vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: