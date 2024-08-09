İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de kayıtlı 3 milyon 103 bin Suriyeli’den 729 bini, beyan ettikleri adreslerde bulunamıyor. Bu durum, adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin karşılaşabileceği olası sonuçları gündeme getirdi.

Verilen süreler

İçişleri Bakanı, adres bilgilerini güncellemeyen Suriyelilere 90 gün ve ardından ek 2 ay süre verildiğini belirtti. Bu süre zarfında, adres güncellemelerini yapmaları için Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderildi.

Gönderilen uyarılar

Uyarılar, çok dilli olarak yapıldı ve adres güncellemeleri için verilen sürenin, tüm Suriyelilerin bu önemli adımı atmaları adına yeterli olduğunu umuyor.

Olası sonuçlar ve riskler

Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin, kayıtları "pasif" hale getirilebilir. Bu durum, geçici koruma statüsünün sağladığı haklardan yararlanamama riskini beraberinde getirir. Ayrıca, bu kişiler sosyal yardım ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını kaybedebilir.

Kayıt güncellemelerini yapmayanların sayısının düşmesi, Türkiye'deki Suriyeli nüfusunun resmi sayısını etkileyebilir. Ankara Üniversitesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, geçmişte de benzer durumların yaşandığını ve Suriyeli nüfus sayısının aniden düştüğünü belirtiyor.

Adres güncellemelerini yapmayan Suriyelilerin, yerleşim yerlerinde kaçak durumuna düşmeleri, kamu güvenliği açısından sorun yaratabilir. Bu durum, göçmenlerin kayıtlarını ve hareketliliklerini denetlemekte zorluklara neden olabilir.

Haziran 2022’den bu yana Türkiye'de yaklaşık 1169 mahallenin yabancıların ikametgah kaydına kapalı olduğu belirtiliyor. Ancak, bu düzenlemenin mevcut yoğunluğu azaltmaya yeterli olup olmadığı sorgulanıyor.

Güvenlik ve denetim sorunları

Prof. Dr. Nuray Ekşi, kayıt güncellemelerini yapmayan Suriyelilerin güvenlik risklerini artırabileceğini ve etkili bir denetim mekanizmasının eksik olduğunu belirtiyor. Bu durumun hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayısının resmi rakamların üzerinde olduğunu ve sınır güvenliğinin artırıldığını ifade ediyor. 2023'ten bu yana 202 bin 705 düzensiz göçmenin sınırdan geçişinin engellendiğini belirtiyor.