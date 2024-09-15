Kamuya atama müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazilere yaptığı ziyaret sonrası önemli bir açıklamada bulundu. Göktaş, 18 Eylül’de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu. Gazilere olan minnetini dile getiren Bakan, bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını ve gaziyi kamuda istihdam ettiklerini belirtti.

Her daim yanlarındayız

Gazilerle yakından ilgilenen Göktaş, bir gazinin bebeğini kucağına alarak sevdi. Bakan, gazilerimizin taleplerini dinlediklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını ifade ederek, "Onlara minnet borçluyuz," dedi.