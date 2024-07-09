PTT Genel Müdürlüğü'nden 30 yıl önce emekli olan Ruhi Yurtsever, eşi Nimet Yurtsever ile birlikte Erdek'e yerleşti. Kovid-19 döneminde kızı Hande Yurtsever'in de desteğiyle üniversite sınavına hazırlanan Ruhi Yurtsever, sınavı kazanarak Erdek Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi bölümüne kabul edildi.

Ailesi, mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı

Kendisinden 50 yaş küçük arkadaşlarıyla birlikte eğitimine devam eden Yurtsever, okulu başarıyla tamamlayarak mezuniyet törenine ailesiyle birlikte katıldı. Mezuniyet töreninde Ruhi Yurtsever'in ailesi, üzerinde Ruhi Yurtsever'in resminin olduğu maskelerle törene katılarak bu özel anı kutladı.

Üniversite hayatına 75 yaşında başladı

Ruhi Yurtsever, azmi ve kararlılığı ile genç nesillere ilham kaynağı oldu. Kendisinden çok daha genç sınıf arkadaşlarıyla birlikte eğitim alırken, hepimize öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi. Mezuniyet töreninde, sınıf arkadaşlarıyla birlikte kep atmanın mutluluğunu yaşayan Yurtsever, hayat boyu öğrenmenin önemini vurguladı.