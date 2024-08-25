Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran, Kur’an kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra kayboldu. Küçük kızdan 5 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları geniş bir alanda yoğunlaşırken, aile kızlarının kaçırılmış olmasından şüpheleniyor.

9 bin 300 araç kontrol edildi

Arama çalışmalarında, mahalledeki evler tek tek aranırken, köyün giriş ve çıkışlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bugüne kadar toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Küçük Narin’in kaybolduğu gün 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü son görüntüler incelenirken, ekipler çalışmalarını bu doğrultuda genişletti. Bölgedeki sulama kanalının su seviyesi düşürülerek, 20 kilometrelik alan boyunca detaylı bir arama yapıldı. Ancak küçük kızdan henüz bir iz bulunamadı.

Mahallede endişeli bekleyiş sürüyor

Narin’in kaybolduğu günden bu yana, ailesi ve mahalle sakinleri endişeli bir bekleyiş içerisinde. Aile, kızlarının kaçırılmış olabileceği ihtimalini değerlendirirken, güvenlik güçleri de bu olasılığı göz ardı etmiyor. Mahallenin çevresindeki mısır tarlaları da detaylı bir şekilde arandı, ancak aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Valilikten açıklama: Asılsız iddialara itibar etmeyin

Diyarbakır Valiliği, sosyal medyada Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik çıkan asılsız iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik, “Kayıp kız çocuğu Narin Güran’ın bulunabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı arama faaliyetleri titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan, kayıp kızın cenazesinin bulunduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.