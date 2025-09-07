BMW, Neue Klasse platformunun ilk seri üretim modeli olan ikinci nesil iX3’ü tanıttı. Yeni iX3, 463 beygir gücü, 805 km menzili ve dört yüksek kapasiteli bilgisayarla donatılan gelişmiş elektrik altyapısıyla BMW’nin elektrikli geleceğini müjdeliyor.

Yeni tasarım ve boyutlar

Yeni iX3, BMW’nin Vision Neue Klasse X konseptine sadık kalarak tasarlandı. Dikey böbrek ızgaralar ve çift far düzeni klasik BMW izlerini taşırken, aerodinamik iyileştirmelerle sürtünme katsayısı 0.29’dan 0.24’e düşürüldü. Araç, 4.783 mm uzunluğunda, 1.895 mm genişliğinde ve 1.636 mm yüksekliğinde. Dingil mesafesi ise 2.898 mm.

Opsiyonel M Sport paketleri, agresif tampon tasarımı, 20-22 inç jantlar ve renkli kaliperler sunuyor.

İç mekan ve teknolojiler

iX3’ün kabininde, 17.9 inç Panoramik iDrive ekran ve opsiyonel 3D head-up display yer alıyor. Yeni BMW Operating System X, tüm dijital sistemleri yönetiyor. Fiziksel düğmeler, silecek, sinyal, aynalar ve vites gibi temel fonksiyonlar için korunmuş.

Opsiyonel Harman Kardon ses sistemi, panoramik cam tavan ve üç bölgeli klima gibi özellikler sürüş konforunu artırıyor. Bagaj hacmi ise 861 litre (arka koltuk dik) ve 1.841 litreye (koltuklar yatırıldığında) ulaşıyor.

Performans ve menzil

iX3 50 xDrive, çift motorlu dört çeker sistemle 463 beygir güç ve 645 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 4,7 saniye ve maksimum hızı 210 km/s. 108 kWh net batarya kapasitesiyle WLTP ölçümlerine göre 805 km menzil sağlıyor. 400 kW hızlı şarj desteği ile %10’dan %80’e şarj süresi sadece 21 dakika. Araç, çift yönlü şarj özelliği de sunuyor.

Gelişmiş bilgisayar altyapısı

Araçta dört yüksek performanslı bilgisayar bulunuyor. “Heart of Joy” ünitesi motor, fren, enerji geri kazanımı ve direksiyonu yönetiyor. Diğer üniteler otonom sürüş ve park sistemlerinden sorumlu. Active Driving Assistant Plus standart olarak geliyor, isteğe bağlı Highway Assistant ile uzun süre direksiyonu bırakmak mümkün.

Fiyat ve çıkış tarihi

iX3 50 xDrive, 2026 yazında yaklaşık 60.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Üretim Macaristan’daki Debrecen fabrikasında 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak. BMW, Neue Klasse platformunu kullanacak yaklaşık 40 yeni model üzerinde çalışıyor.