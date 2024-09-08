Denizli'de 9 Eylül Pazartesi günü sıcak bir hava bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık gün içinde 19°C ile 35°C arasında değişecek. Nem oranı ise %27 ile %72 arasında değişkenlik gösterecek.

Hava sıcaklığı

9 Eylül Pazartesi günü Denizli'de sıcaklık, sabah saatlerinde 19°C civarında başlayacak. Gün içinde ise sıcaklık 35°C'ye kadar yükselebilecek. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğlen saatlerinde hissedilen sıcaklığı artırabilir.

Nem oranı

Nem oranı, gün boyunca %27 ile %72 arasında değişecek. Sabah saatlerinde daha düşük olan nem oranı, öğleden sonra artış gösterecek. Bu, hava kalitesini etkileyebilir ve sıcak havayla birleştiğinde bunaltıcı bir etki yaratabilir.

Rüzgar durumu

Rüzgar hızı, gün boyunca ortalama 10 km/sa olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın yönü ise henüz netleşmemiş. Ancak, bu düşük hızda rüzgar, sıcak hava koşullarının etkisini çok fazla azaltmayacak.

Geçmiş verilerle karşılaştırma

Geçmiş yıllarda, 9 Eylül tarihindeki sıcaklıklar 15,7°C ile 36,3°C arasında değişmiş. Ortalama sıcaklık ise 30°C olarak kaydedilmiş. Bu yılın tahmini, geçmiş yılların üst sınırlarına yakın.

Öneriler

Sıcak hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, dışarıda vakit geçirecek kişilerin bol su tüketmeleri ve serin yerlerde kalmaları öneriliyor. Ayrıca, güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak da önemli olacaktır.

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