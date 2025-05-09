Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar için 9 Mayıs 2025 tramvay sefer saatleri ve durak bilgileri açıklandı.

9 Mayıs Cuma günü İzmir tramvay saatleri ve durak bilgileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs Cuma günü için tramvay hatlarına ait sefer saatlerini ve durak bilgilerini duyurdu. Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar üzerindeki seferler, vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak şekilde planlandı.

Duraklar: Halkapınar, Üniversite, Havagazı, Alsancak Stadyum, Alsancak Gar, Atatürk Spor Salonu, Hocazade Camii, Kültürpark Atatürk Lisesi, Gazi Bulvarı, Konak İskele, Karataş, Karantina, Köprü, Sadık Bey, Göztepe, Güzelyalı, AASSM, Üçkuyular, Fahrettin Altay

Hafta içi sefer aralıkları:

06:00 - 06:30: 7,5 dk

06:30 - 09:00: 5 dk

09:00 - 20:00: 6 dk

20:00 - 21:00: 7,5 dk 8 Mayıs Perşembe İzmir İZDENİZ Vapur saatleri ve iskele bilgileri

21:00 - 00:20: 10 dk

Karşıyaka Tramvayı - Yeşil Hat (Alaybey - Ataşehir Kavşağı)

Duraklar: Alaybey, Karşıyaka İskele, Nikah Sarayı, Yunuslar, Bostanlı İskele, Çarşı, Vilayet Evi, Selçuk Yaşar, Atakent, Bilim Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Mavişehir, Ataşehir Kavşağı

Hafta içi sefer aralıkları:

06:00 - 07:00: 15 dk

07:00 - 20:00: 10 dk

20:00 - 22:00: 12 dk

22:00 - 00:20: 15 dk

Çiğli Tramvayı - Kırmızı Hat

Duraklar: Ataşehir Kavşağı, Semra Aksu, Eski Havalimanı, Yeni Mahalle, Çiğli Bölge Hastanesi, Ata Sanayi, Evka 5, Katip Çelebi Üniversitesi, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Müdürlüğü, Kemal Baysak, Nihat Karakartal, Nazım Hikmet Ran, Ataşehir Kavşağı

Hafta içi sefer aralıkları:

06:00 - 00:20: 15 dk

Çiğli Tramvayı - Mavi Hat

Duraklar: Ataşehir Kavşağı, Nazım Hikmet Ran, Nihat Karakartal, Kemal Baysak, İAOSB Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Evka-5, Ata Sanayi, Çiğli Bölge Hastanesi, Yenimahalle, Eski Havaalanı, Semra Aksu, Ataşehir Kavşağı

Hafta içi sefer aralıkları:

06:00 - 00:20: 17 dk

Karşıyaka Tramvayı - Turuncu Hat (Ring Hattı: Ataşehir - Mavişehir)

Duraklar: Ataşehir, Çevre Yolu, Mavişehir

Hafta içi sefer aralıkları:

06:00 - 00:20: 18 dk

Detaylı tramvay saatleri ve durak bilgilerine İzmir Metro Resmi Sitesi üzerinden ulaşılabilir.