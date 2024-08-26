Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, bugün Bodrum Kalesi'nde başlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından zurna sanatçılarını bir araya getiren festival, 29 Ağustos'ta Fethiye'de sona erecek. Bu yıl da festival, renkli programı ve ünlü sanatçı kadrosuyla büyük ilgi çekmesi bekleniyor.

Festival Bodrum'da başlıyor

Zurnazen Festivali’nin 9. yılında, açılış töreni 26 Ağustos Pazartesi günü Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek. Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat, açılış gecesinde sahne alarak festivale müzikseverlerin büyük ilgisini çekecek. Bodrum’un tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek bu konser, unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

Sanatla dolu dört gün

Festivalin ikinci gününde, 27 Ağustos’ta Menteşe ilçesindeki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu’nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman sahne alacak. Gürman, şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Üçüncü gün olan 28 Ağustos’ta ise Milas Atapark’ta ses sanatçısı İsmail Altunsaray, türküleriyle Milaslıları mest edecek.

Fethiye'de muhteşem kapanış

Festivalin son günü olan 29 Ağustos’ta Fethiye Beşkaza Meydanı’nda gerçekleştirilecek kapanış konserinde, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş sahne alacak. Fethiye’nin eşsiz manzarasında gerçekleşecek bu konser, festivali sanat dolu bir finalle taçlandıracak.

Uluslararası katılım ve sanatçılar

Bu yılki festival, Bulgaristan’dan 2, Tayvan’dan 1 olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplam 11 zurna sanatçısının katılımıyla gerçekleşecek. Sanat yönetmenliğini Eray İnal’ın üstlendiği festivalin sunuculuğunu ise Berkay Tulumbacı yapacak. Festival, zengin sanatçı kadrosuyla ve ücretsiz etkinlikleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festival, sadece zurna müziğini değil, Türk kültürünü de tanıtmayı amaçlıyor. Bodrum’dan başlayarak Fethiye’ye uzanan bu sanat yolculuğu, katılımcılara dört gün boyunca unutulmaz anlar yaşatacak.