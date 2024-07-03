Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 9. Yargı Paketi, yargıda iş akışını hızlandırmak için önemli yenilikler getiriyor. Hukuk daireleri, dosyanın kendisi ile ilgili olup olmadığına en fazla bir ay içinde karar vererek ilgili mahkemeye gönderecek.

Casusluk suçlarına yeni düzenleme

Devletin güvenliği ve siyasal yararları aleyhine işlenen suçlar casusluk faaliyetleri kapsamına alınacak. Türk Ceza Kanunu'nun "devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" bölümünde yer alacak bu düzenlemeyle, yabancı devlet ya da organizasyonların stratejik çıkarları doğrultusunda suç işleyenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Savaş sırasında veya askeri hazırlıkları tehlikeye atacak fiillerde ise ceza 8 yıldan 12 yıla çıkacak. Stratejik önemi haiz birimlerde çalışanlar tarafından işlenen suçlarda ceza iki katına kadar artabilecek, yani 24 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Hakaret suçu ön ödeme suçları arasında

Hakaret suçu, uzlaştırma alanından çıkarılarak arabuluculuk yoluna gidecek ve sadece hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Ayrıca hakaret suçu ön ödeme suçları arasında yer alacak, bu şekilde hakaretle daha etkin mücadele edilecek. Sanığa ulaşılamaması durumunda avukata yapılan bildirimler yeterli kabul edilecek. Bu sayede yargılama süreci aksamadan devam edebilecek.

Hükümlülerin eğitim hakları genişliyor

Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içindeki örgün öğretim programlarına katılabilecek. Ayrıca, hükümlülerin sınavları çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Merkezi sınavlar ve açık öğretim kurumlarının sınavlarına ceza infaz kurumlarında katılım sağlanacak. Eğitim esasları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Evlenen kadının soyadına düzenleme getiriliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında yeni düzenleme paketi hakkında bilgi verdi.

Pakette, evlenen kadınların soyadı kullanımına ilişkin önemli değişiklikler yer alıyor. Güler, "Evlenen kadının soyadına dair düzenleme getiriyoruz. Kadınlar, evlenince eşlerinin soyadını alacak, dilerlerse önceki soyadlarını da kullanabilecekler. Bu düzenleme, aile bütünlüğünün korunması ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla yapılıyor," dedi. Ayrıca, baba olduğunu iddia eden üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi, belirli kurallar çerçevesinde kanun teklifimizde yer alıyor," diye ekledi.

Güler, "Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığının daha da güçlendirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi, günümüzün ana ilkeleri arasında yer almaktadır," ifadelerini kullandı.