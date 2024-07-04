HANNOVER (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın yardımcı antrenörü Daniele Russo, takım içindeki muazzam birlikteliğin ve sahadaki kararlı duruşun başarıyı getirdiğini söyledi.

Daniele Russo, ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğe başladığından bu yana yanında olan Russo, son 16 turunda Avusturya'ya karşı çok iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "Çok önemli bir maçtı. Çok formda bir kadroları vardı, onları durdurmayı başardık, şampiyona öncesinden gelen iyi bir hazırlıkları da vardı. Bu maça hazırlanırken en önemlisi doğru yaklaşımdı, ufak tefek taktik değişimler olabilir, değişkenlik gösterebilir ama en önemlisi nasıl yaklaştığımız ve nasıl bir kararlılıkla sahada olduğumuzdu. Milli takımımız, karşılaşmanın başından sonuna kadar maçın içinde kaldı, o karakteri ortaya koydular ve müsabakayı kazandık. Bu gidişattan dolayı futbolcularımızı kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daniele Russo, taktik düşünceleri hakkında gelen bir soruya şu yanıtı verdi:



"Çok iyi bir gidişatımız var ama şunu söylemek gerek, kulüp ve milli takım arasında büyük fark var. Çalışma süresi milli takımda daha kısıtlı, belirli oyun prensiplerini ve kurgularını monte etmek için süre kısıtlı ama şöyle bir şansımız var; seçtiğimiz oyuncular belki farklı kurgularla oynuyorlar ama ilk günden bu yana inanılmaz verimli çalışıyorlar, hepsi çok arzulu. Sadece sahada değil saha dışında da muazzam bir birlikteliğimiz var. Bu bağı görmek bize keyif veriyor. Adana'da belki bu tarz kurgularla ön plana çıktık ama orada da çok şanslıydık, doğru bir karışım olduğu için şanslıydık. Bazı hocalar vardır, imkanları vardır, futbolcular satın alabilirler ama biz hiç öyle yapmadık. Elimizdeki oyunculara göre adapte olarak belirli oyun kurguları oturttuk. Guardiola gibi hocalar bu bakımdan şanslı. Milli takımda şanslıyız, çünkü herkes istekli yaklaşıyor. Milli takımın bu yolculuğunda dışarıdan gelen çok fazla baskı vardı ama şunu unutmamak gerek, turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki maça hazırlanacağız."

Russo, "Montella için forvetsiz oynuyor eleştirileri yapılıyor ama bugün yaptığımız haberin başlığı, 'Montella'nın forveti; tüm takım' oldu. A Milli Takım'ın turnuvada attığı 7 gol, 6 farklı oyuncudan, turnuva öncesindeki 8 maçta ise 11 golü, 9 farklı oyuncudan geldi. Bu, hocanın sistemi konusunda ortaya bir veri koyabilir mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Bugün yaptığımız haberin başlığı, 'Montella'nın forveti; Tüm takım'. A Milli Takımın turnuvada attığı 7 gol 6 farklı oyuncudan, turnuva öncesindeki 8 maçta ise 11 golü 9 farklı oyuncudan geldi. Bu hocanın sistemi konusunda ortaya bir veri koyabilir mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Sahada daha çok oyuncuların kapasitelerine güvenerek belirli adaptasyonlar geçiriyoruz. Geliştirdiğimiz kurgularda onlara adapte olduktan sonra bazı takımlarda pivot forvet görüntüsünde oynayan özellikler barındıran oyuncular var, o tarz futbolcunuz olsa anlarım ama böyle forvetiniz olmadığında rakibin geride bıraktığı derinliklere saldırmayacağınız anlamına gelmiyor. Rakipler önde olduğunda, oluşan boşluklarda fırsat yakalayıp rakip defanslara hedef olmuyorsunuz. Bu haberi yapmanız beni çok memnun etti ama altını çizmemiz gereken detay var, siz yaptığınız işe ne kadar inanırsanız aşamayacağınız hiçbir engel yok, ilk günden bu yana bizimle olan tüm futbolcular inanarak çalışıyorlar ve çok önemli bir sonuç elde ettiler."







- "Mert'in kurtarışında ilk düşündüğümüz evet bu maçı kazandık oldu"

İtalyan antrenör, Mert Günok'un Avusturya maçındaki kurtarışı hakkında ise "Mert'in kurtarışında ilk düşündüğümüz evet bu maçı kazandık oldu. Belki çok zorlandığımız dakikalar vardı, topa sahipken daha net olabilirdik ama o pozisyondan hemen önce Barış'ın bire bir kaldığı bir pozisyon da vardı. Futbolcularımız o maça çıkarken ve maçın sonuna kadar önemli bir duruş ve kararlılık gösterdi. Dört günde bir maç oynadığınız turnuvada bunu herkes kaldıramaz. Hakan'ın takım içindeki pozisyonuna gelirsek, Milan'dan bu yana tanıdığımız bir futbolcu, nasıl bir lider ve karaktere sahip olduğunu biliyoruz. Ne kadar muazzam bir futbolcu olduğunu söylemesine gerek yok. Gençleri korumakta da çok haklı, yetenekliler ama dört günde bir oynadığınız turnuvada bazı şeyler kolay değil. Eleştiriler oluyor ama onları da korumamız gerek. Kaptanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Daniele Russo, milli takımın şampiyonadaki performansının kendisi için sürpriz olup olmadığının sorulması üzerine, "Bizim için sürpriz olmadı. Sezon sonu geldiğinde oyuncuların fiziksel durumunu kontrol etmeniz gerekiyor ama baktığınızda sahada aldığımız izlenim hiçbir zaman bizi şüpheye düşürmedi. Vincenzo hoca ile 15 yıldır birlikteyiz, çok önemli futbolcu gruplarıyla çalıştık, buradaki grubun kıymetini şuradan anlayabiliriz, evet bir forma rekabeti var ama sahanın dışındaki o bağlılığı görünce hiçbir zaman şüphe etmedik. Çok önemli sonuçlar elde etmeye gayretli bir grubumuz var, umarım böyle devam ederler. Sonuna kadar her şeyi hak ediyorlar ve hayal kurmamıza da sebep oluyorlar." şeklinde konuştu.



Çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasını da değerlendiren Russo, "Hollanda'nın tüm maçlarını seyrettik, seyretmeye de devam ediyoruz. Bugün antrenmanda taktiksel bir şeyler denemeye başlayacağız ama en önemlisi fiziksel ve zihinsel toparlanmamız. Hollanda önemli maçlar oynadı ama onların da bazen zorlandığı noktalar oldu. En çok da nerede zayıf olduklarını ve nerede güçlü olduklarını biliyoruz. Nasıl zarar verebileceğimiz konusunda bildiklerimiz var, onları uygulamak için denemeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.







- "Hocamıza bakınca ataları Türkmüş gibi bir bağlılık görüyorum"

Vincenzo Montella ile İtalya'da da önemli takımlarda birlikte çalıştıklarını hatırlatan İtalyan antrenör, şöyle devam etti:



"Çok güzel bir kamp merkezindeyiz. Önemli bir turnuvadayız, belirli fedakarlıkların yapıldığı noktadayız. Herkes ailesinden uzakta kalıyor. Saha içindeki rekabetin dışında, saha dışındaki birlikteliği görünce, aralarındaki şakalaşmalar olsun bu noktaları deneyimleyince çok mutlu oluyoruz. Hocamızın takımla ilişkileri üst düzey, Arda ve Kenan'la ve diğer tüm futbolcularla şakalaşmaları sosyal medyada görmüşsünüzdür. Onların sayesinde evimizde gibiyiz. Üç yıldır Türkiye'deyiz sanki hocamıza bakınca ataları Türkmüş gibi bir bağlılık görüyorum. 15 yıldır beraber olmama rağmen sadece burada bu bağlılığını ve tutkusunu gördüm. Bunları yaşamak gerçekten çok güzel."



Russo, Avusturya'ya karşı iki gol atmalarıyla ilgili olarak da "Fazlasıyla duran toptan gol atmak istiyorduk, çünkü çok çalıştığımız bir konuydu hatta sahaya çıkmadan önce Vincenzo hoca duran toptan gol atacağımızı söylemişti, başlar başlamaz atınca hepimiz sahaya atladık. Fazlasıyla dikkatli çalıştığımız bir konuydu. Bugün itibarıyla taktik çalışmalara başlayacağız, fakat fiziksel ve zihinsel enerjileri toparlamamız gerekiyor, adım adım ilerleyeceğiz. Stratejimiz tamamen belli değil ama maça kadar en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

