A Milli Takım'ın deneyimli isimlerinden Cenk Tosun, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tosun, takımın performansından ve gelecekteki hedeflerinden bahsetti.

Milli futbolcu Cenk Tosun, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Turnuva boyunca birlik ve beraberlik üst düzeydeydi. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Elbette gönlümüzde final oynamak vardı ve buna inanıyorduk. Ancak Hollanda maçında talihsiz bir yenilgi aldık. Yine de tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için gururluyuz. Ne mutlu Türküm diyene. Bu dünyada Türk olmak zordur; sadece bir ülkeye karşı değil, tüm dünyaya karşı mücadele etmek zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz için ve gençlerimize umut olduğumuz için mutluyuz."

'Bunlar sadece fragmandı'

2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip o turnuvada da olmak istediklerini dile getiren milli futbolcu, "Türkiye genç ve yetenekli bir jenerasyona sahip.Burada yaptıklarımız sadece fragmandı, inşallah bizim gençlerimiz 2026'da daha güzel işler yapacaktır." şeklinde görüş belirtti.