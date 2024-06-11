Kurban Bayramı yaklaşırken A101, kurbanlık alacaklar için seçeneklerini sunuyor. Hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık seçenekleriyle dikkat çeken A101, taksit fırsatlarıyla da destek veriyor. İşte detaylar:

Kurbanlık Fiyatları ve Taksit Seçenekleri

Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse (Yaklaşık 23-26 Kg Kemiksiz Et): 16.950 TL

Kurbanlık Karaman Koç (Yaklaşık 16-19 Kg): 13.750 TL

Kurbanlık Bağış Büyükbaş 1/7 Hisse (Ziçev'e Bağış): 16.950 TL

Kurbanlık Bağış Karaman Koç (Ziçev'e Bağış) (Yaklaşık 16-19 Kg): 13.750 TL

A101, kurbanlık alışverişlerinizde peşin fiyatına 3 taksit imkanı sunuyor. Taksit sayıları, A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.'nin çeşitli bankalarla gerçekleştirdiği taksit kampanyaları ve anlaşmalarına göre değişiklik gösterebilir.

Kurbanlık alımlarınızı en yakın A101 mağazasından gerçekleştirebilir veya online platform üzerinden sipariş verebilirsiniz. Ancak, online siparişlerde 'eve teslimat seçeneği' bulunmamaktadır.

Kurban vekaleti vermek isteyenler için A101'in online platformu üzerinden Ziçev Vakfı'na kurban bağışında bulunma imkanı mevcuttur.

Fiyatlar, internet sitesindeki fiyatlar ile mağazadaki fiyatlar arasında farklılık gösterebilir. Kurbanlık fiyatları illere göre değişebilir.

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

A101'in kurban hizmetleri sayfasında, sepetinize eklediğiniz kurbanlık için 'Vekalet Bilgi Sayfası' karşınıza çıkacaktır. Bu sayfada, kurban vekaleti vermek isteyen kişinin adı ve soyadını belirtmeniz gerekmektedir.