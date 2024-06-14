BEYRUT (AA) - İDRİS OKUDUCU - Lübnan Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Ziyad Mekari, AA'nın hazırladığı "Kanıt" kitabındaki görsellerin kendisini "şok ettiğini ve üzdüğünü, ancak dünyanın bu görüntülerü görmesi gerektiğini" söyledi.



Mekari, Lübnan'ın resmi devlet televizyonu Tele Liban'daki ofisinde AA Orta Doğu ve Kuzey Afrika Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ve beraberindeki Beyrut ofisi muhabirlerini kabul etti.

Kanıt kitabını Mekari'ye takdim edip içeriğinin hangi süreçlerden geçerek hazırlandığını anlatan Boyraz, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda çekilen fotoğrafların bu kitapta yer aldığını söyledi.

Kitabı detaylı bir şekilde inceledikten sonra AA muhabirine konuşan Mekari, Gazze'de yaşanan soykırımın gerçek fotoğraflarını görmekten nasıl büyük bir üzüntü duyduğunu anlattı.

Kanıt kitabında yer alan Gazze'de çekilmiş fotoğraflara değinen Mekari, "Şok oldum ve üzüldüm ancak bunlar gerçek. İyiyle kötü arasında karar vermek için dünyanın bu görüntüleri görmesi gerekiyor" dedi.

Medya'nın böylesi bir savaştaki rolüne değinen Mekari, "Askerlerin yanı sıra bu savaşın önemli bir tarafı da medyadır. Özellikle kanıtların belgelenmesinde medyanın temel ve önemli bir rolü bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Lübnan'ın güneyindeki saldırıları belgelemeleri için gazeteciler ve özellikle foto muhabirlerinin çalışmalarından hükümetlerin istifade ettiğini söyleyen Mekari, "Çünkü onların hazırladığı kanıtlar İsrail'e karşı açılan dava dosyalarına ekleniyor." diye konuştu.

Bakan Mekari, yaşanan olaylar ve gelişmelerin gelecek nesillere anlatılması ve bu topraklardaki gerçek yaşananların aktarılması için medyanın hazırladığı kanıtların büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Mekari kendisine takdim edilen bu değerli hediye ve yaptıkları bu çalışmadan dolayı AA'ya teşekkür etti.



