ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George H.W. Bush’a (CVN-77) kurulacak İHA kontrol merkeziyle MQ,-25 Stingray’in kontrol edileceği belirtildi. Amerikalı yetkililer, kontrol merkezinin kurulumu için gerekli altyapının hazırlanmaya başladığının altını çizdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan basın açıklamasında kurulumun tamamlanmasının birkaç yıl süreceği belirtilirken, geminin İHA sistemleri ile tam operasyonel kabiliyete ulaşması için takvimlerde çeşitli değişiklikler uygulanacağı belirtildi. Uçak gemisine kurulacak İHA kontrol merkezinin ilk deniz testlerinin ise önümüzdeki yılın başlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Boeing MQ-25 Stingray Tanker İHA

Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, “USS George H.W. Bush’a entegre edilecek sistem, ABD Donanması’nın insansız hava araçlarının nasıl kullanılacağı ve kontrol edeceği konusunda temelleri atıyor. Bu sistemler başlangıçta MQ-25’i destekleyecek ancak aynı zamanda geleceğin hava kuvvetlerini oluşturan İşbirlikçi Savaş Uçağı Programı (CCA) gibi gelecekteki insansız konseptleri de destekleyecek.’’ ifadelerini kullandı.

Sistemin uçak gemilerine entegrasyonu için çalışmalar sürerken, ABD Savunma Bakanlığı tam entegrasyonun için net bir tarih ifadesi kullanmadı.

MQ-25 Stingray Tanker İHA

Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler ve Lockheed Martin F-35C gibi savaş uçaklarının muharebe menzilini genişletecek olan MQ-25; Taşıyıcı Tabanlı Havadan Yakıt İkmal Sistemi (CBARS) programı kapsamında, yakıt ikmal kabiliyeti sağlamak için geliştirildi.

Boeing, 2018 yılında General Atomics ve Lockheed Martin’i girdiği yarışta bu firmaları geride bırakarak ilk dört Stingray’i inşa etmek için 805 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı. Nisan 2020’de ise ABD Donanması’ndan üç adet ek MQ-25 İHA üretimi için 84.7 milyon dolarlık bir sözleşme değişikliği alarak, toplam sipariş adedini yediye çıkardı.

MQ-25, ilk operasyonel uçak gemisi tabanlı insansız hava aracı olacak. Dördüncü ve beşinci nesil uçakların karışımı olan Geleceğin Hava Filosu’nda yer alan insanlı ve insansız platformların desteklenmesi için kritik olarak görülen havadan yakıt ikmali, istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetleri sağlayacak.