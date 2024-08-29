ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek yüzde 3 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı, ekonomistlerin yüzde 2,8'lik beklentilerini aşarak, ülkenin ekonomik toparlanmasının hız kazandığını gösterdi.

ABD ekonomisinde güçlü büyüme: %3

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 oranında büyüdü. Bu oran, daha önce açıklanan öncü verilerdeki yüzde 2,8'lik tahmini geride bıraktı ve ekonomistlerin öngörülerini aştı.

Ekonomistler, ikinci çeyrek için yüzde 2,8'lik bir büyüme beklerken, ABD ekonomisinin yüzde 3'lük bir büyüme kaydetmesi, ülkenin ekonomik gücünü ve toparlanma sürecini daha da pekiştirdi.

İlk çeyrek performansı

2024 yılının ilk çeyreğinde ise ABD ekonomisi yüzde 1,4 oranında büyüme kaydetmişti. İkinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 3'lük büyüme, ülkenin ekonomik aktivitesinin hız kazandığını ve tüketici harcamaları ile işletme yatırımlarının artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Büyümenin arkasındaki faktörler

Bu güçlü büyümenin arkasında yatan başlıca etmenler arasında, tüketici harcamalarındaki artış, iş gücü piyasasındaki güçlenme ve ticaretin canlanması yer alıyor. Özellikle, pandemi sonrası toparlanmanın etkisiyle ekonomik faaliyetlerin hız kazanması, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesine katkı sağladı.

Ekonomistlerin beklentileri ve gelecek öngörüleri

Ekonomistlerin büyüme beklentilerinin aşılması, ABD ekonomisinin yılın geri kalanında da güçlü bir performans sergileyebileceğine işaret ediyor. Ancak, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörlerin büyüme üzerinde nasıl bir etki yaratacağı, ilerleyen dönemlerde yakından izlenecek.