ABD-Meksika sınırında, 16 Ağustos’ta gerçekleşen dikkat çekici bir olayda, sınır polisi tarafından yapılan bir aramada 6 milyon dolar değerinde metamfetamin ele geçirildi. Olay, Otay Mesa kentinde, karpuz sevkiyatı yapan bir kamyonun durdurulmasıyla başladı.

Sahte karpuzlarda uyuşturucu şoku

Sınır polisi, gerçek karpuzların arasına gizlenmiş ve boyalı naylon ambalajla yuvarlak bir şekil verilmiş sahte karpuzları tespit etti. Yapılan aramada, 1.220 pakette toplamda iki tondan fazla metamfetamin bulundu. Bu tehlikeli uyuşturucunun sokak değerinin 6 milyon dolar olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı.

Daha önce kerevizde de benzer olay yaşanmıştı

Geçtiğimiz günlerde, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) Atlanta şubesi, yaklaşık 3,2 milyon dolar değerinde metamfetaminin kereviz sevkiyatının içine gizlenmiş olduğunu ortaya çıkarmıştı. DEA özel ajanı Robert Murphy, bu tür olayların uyuşturucu kartellerinin güvenini ve operasyonel becerisini gösterdiğini vurgulamıştı.

Kartel güvenini mi gösteriyor?

Murphy, Georgia'nın Forest Park bölgesindeki olayla ilgili olarak, ele geçirilen metamfetaminin 'önemli ve inanılmaz boyutta bir uyuşturucu sevkiyatı' olduğunu söylemişti. Georgia Tarım Bakanlığı, kerevizlerin metamfetamin ile kirlenmiş olabileceği ihtimali nedeniyle imha edildiğini açıklamıştı. Ayrıca, bir gün sonra Otay Mesa'daki sınır görevlileri bir diğer kereviz sevkiyatında metamfetamin bulmuştu.