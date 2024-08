ABD'nin açıkladığı yaptırımlar, Çin, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu'dan kişi ve kuruluşları da kapsıyor. Yaptırım listesinde, Türk vatandaşlığına sahip isimler ve Türkiye merkezli şirketler de yer alıyor.

Yaptırım nedenleri ve hedefler

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, yaptırımların amacının, Rusya’nın askeri-endüstriyel kompleksinin güçlenmesini engellemek olduğunu belirtti. Yaptırımların nedenleri arasında yaptırımlardan kaçınma, Rusya'nın teknolojik üssünü destekleme, stratejik metal ve madencilik sektörünü sınırlama ve Rus finansal teknolojisini hedef alma gibi başlıklar yer alıyor.

Türkiye'den hangi şirketler listede?

Yaptırım listesine giren Türkiye merkezli şirketler arasında, askeri teçhizat tedarikinden finansal ağlara kadar çeşitli faaliyetlerde bulunanlar yer alıyor. İtalyan vatandaşı Giulio Sfoglietti'nin Türkiye'den bir kolaylaştırıcı ile Rusya’ya askeri teçhizat sağlama girişimleri ve Enütek Makina Sanayi’nin, Promtekh iştiraklerine yüksek öncelikli mallar gönderdiği iddiaları dikkat çekiyor.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Türk şirketler ise şunlar: Taha Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş., Enütek Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Confienza Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Whitestone Bilişim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Hidropark Hidrolik Pnomatik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Feva Dış Ticaret Ltd. Şti.

Yaptırımın olası etkileri

Bu yaptırımlar, ABD’nin Rusya’ya yönelik ekonomik ve askeri baskısını artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Türkiye’deki bu şirketlerin Rusya’ya yaptıkları ihracatlar ve bağlantılarının, ABD'nin ulusal güvenliğine aykırı bulunması, yaptırımların gerekçesi olarak gösteriliyor. Bu yaptırımların, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu.