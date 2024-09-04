Son görüntüler 2022'ye ait

39 yaşındaki Cindy Rodriguez Singh'in engelli 6 yaşındaki oğlu Noel Avarez, en son 2022'nin Ekim ayında görülmüş. Yetkililer, çocuğun bu tarihten sonra sağ olduğuna dair bir kanıt bulunamadığını ve öldüğünü düşünüyor.

Çocuğunu sattı

Rodriguez Singh, çocuğunu Meksika'daki bir süpermarket zincirinde tanıştığı bir kadına sattığını itiraf etti. FBI, çocuğun durumunu araştırırken kadının verdiği bilgilerin yalan olduğunu ortaya çıkardı.

Ödül teklif edildi

FBI, Cindy Rodriguez Singh'i bulan ve hakkında bilgi veren kişilere 25 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Dallas FBI Özel Ajanı Chad Yarbrough, medyadan ve kamuoyundan yardım çağrısında bulundu.