ABD'de, Boar's Head firmasına ait şarküteri ürünlerinden bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, ülkede 2011 yılından bu yana görülen en büyük listeria salgını olarak kayıtlara geçti.

Şarküteri ürünleri hastalık yaydı

CNN'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayından bu yana Boar's Head firmasının dilimlenmiş şarküteri ürünlerini tüketen 57'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Listeria bakterisinin neden olduğu gıda zehirlenmesi, 9 kişinin ölümüne yol açtı. CDC, vaka sayısının bildirilenlerden daha fazla olabileceğini duyurdu.

Ürünler geri çağrıldı

Maryland eyaletindeki sağlık yetkilileri, Boar's Head firmasının ürettiği şarküteri ürünlerinde listeria bakterisi tespit etti. Bu gelişmenin ardından, şirket 3 milyon kilodan fazla şarküteri ürününü geri çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada, geri çağrılan ürünlerin market reyonlarından toplatıldığı bildirildi.

Listeria’nın belirtileri ve risk grupları

Listeria bakterisi yüksek ateş, kusma ve ishal gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlılar, hamileler, bebekler, AIDS ve şeker hastaları bu bakteriden en çok etkilenen gruplar arasında bulunuyor. Yetkililer, risk grubundaki kişilerin bu tür gıda ürünlerinden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.