ABD'nin Pensilvanya, New Jersey ve New York eyaletlerinde son dönemde görülen tanımlanamayan büyük insansız hava araçları (UAV), güvenlik endişelerini artırmış ve Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından geçici yasaklar getirilmesine neden olmuştur. Dronların, özellikle trafik kazaları ve kritik altyapı üzerinde uçtuğu belirtiliyor.

Son haftalarda, ABD'nin doğu eyaletlerinde pek çok tanımlanamayan büyük dronun uçtuğu bildirildi. Yeni raporlar, özellikle gece saatlerinde, bu dronların ışıkları yanıp sönen ve gürültülü olduklarını ortaya koyuyor. Dronların boyutları, bazı durumlarda bir araba kadar büyük olduğu düşünülüyor. Yetkililer, bu cihazların çoğunun amatörler tarafından kullanılmadığını ve “çok daha büyük” olduklarını belirtiyor.

FAA, geçici dron yasağı getirdi

New Jersey eyaletinin Morris ilçesinde yer alan Picatinny Mühimmat Deposu ve Bedminster Milli Golf Kulübü çevresinde FAA, güvenlik kaygıları nedeniyle geçici bir dron yasağı uygulamaya başladı. Bu yasak, tanımlanamayan dronların kamu güvenliğine tehdit oluşturup oluşturmadığını araştırmak amacıyla alındı.

FAA, dronların özellikle askeri bölgelerin ve hassas altyapıların yakınlarında uçtuğunu belirterek, bu durumu ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendirdi.

Dronlar trafik kazalarını geciktirebilir

Eveham ilçesi emniyet müdürü Walt Miller, 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, bölgede dört ila sekiz arasında dronun uçtuğunu bildirdi. Dronlar, özellikle rüzgârlı koşullarda uçabilen büyük boyutlarda ve küçük araçların bu koşullarda stabil kalamayacağı bir yapıya sahip. Ancak en dikkat çeken olaylardan biri, dronların bir helikopterin ağır yaralı bir hastayı hastaneye taşırken yaşadığı gecikmeye yol açması oldu.

New Jersey'deki trafik kazası sonrası, nakil helikopterinin hastayı transfer edememesi, dronların potansiyel olarak sağlık hizmetlerine bile zarar verebileceğini gösteriyor.

Güvenlik uzmanları endişeli

New Jersey'deki güvenlik uzmanları, dronların özellikle kritik altyapı üzerinde uçarken tehlikeli bir tehdit oluşturabileceğinden endişe ediyor. Emekli orgeneral Barry McCaffrey, bu dronların ABD’nin milli güvenliği açısından ciddi bir risk taşıdığına dikkat çekti. Aynı şekilde, Ocean ilçesi şerifi Michael Mastronardy de, bu cihazların iniş ve kalkışlarını kimsenin görmemiş olmasının, durumu daha da endişe verici hale getirdiğini ifade etti.

Yetkililer, dronların kimler tarafından uçurulduğunu, nereden geldiklerini ve amaçlarını anlamakta zorlanıyor. Bu cihazların sadece güvenlik riski değil, aynı zamanda kamu güvenliğini tehdit edebilecek potansiyel taşıyan bir durum yaratması, FAA ve FBI tarafından derinlemesine araştırılmasını zorunlu kılıyor. Staten Adası Belediye Başkanı Vito Fossella, 5 Aralık'ta yazdığı mektupta, durumu incelemeleri için FAA ve FBI’a çağrıda bulundu.