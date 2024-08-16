Küresel piyasalarda, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin resesyon korkularını azaltmasıyla pozitif bir seyir hakim oldu. Perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvurularındaki iyileşme, yatırımcıların risk iştahını artırdı ve hisse senedi piyasalarında yükselişlere yol açtı.

ABD ekonomisi güçlü verilerle resesyon endişelerini hafifletti

ABD'de açıklanan Temmuz ayı perakende satış verileri, aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu artış, Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış olarak öne çıktı. Analistler, güçlü gelen bu verilerin ABD ekonomisindeki resesyon korkularını hafiflettiğini belirtti.

Ayrıca, haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 227 binle beklentilerin altında kalırken, bu durum istihdam piyasasındaki soğuma endişelerini yatıştırdı. İşsizlik maaşı başvuruları Temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fed yetkililerinden para politikası açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yatırımcıların odağında yer aldı. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının düşürülmesi için uygun zamanın yaklaştığını ifade ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon hedefine ilerlerken istihdama da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Analistler, bu açıklamaların ardından Fed’in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının güçlendiğini, 50 baz puanlık indirim olasılığının ise zayıfladığını aktardı. Yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi beklentileri ise güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD ve Avrupa borsalarında güçlü yükseliş

ABD’de güçlü gelen verilerle birlikte Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 yükseldi. Avrupa borsalarında da benzer bir şekilde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Asya piyasalarında pozitif seyir hakim

Asya tarafında, Çin Merkez Bankası'nın yeni kademeli finansal politikalar planladığını açıklaması piyasalarda olumlu karşılandı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,6, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,9 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izledi.

Yurt içi piyasalarda pozitif hava

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,55 artışla 9.982,98 puandan günü tamamladı. Dolar/TL kuru ise yüzde 0,2 yükselişle 33,6910 seviyesinden işlem görüyor. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri izlenecek.