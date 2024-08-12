Orta Doğu'da artan gerilimler ışığında ABD, bölgeye bir güdümlü füze denizaltısı gönderdi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, ayrıca bölgeye yola çıkan bir uçak gemisinin hızlandırılacağını ve bölgeye daha hızlı ulaşacağını açıkladı.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Bu askeri adım, Hizbullah’ın üst düzey bir komutanının ve Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin 31 Temmuz’da Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından bölgedeki gerilimin artışını takip ediyor. Washington, İran'ın olası misillemelerine karşı İsrail'i savunma kararlılığını da vurguluyor.

Austin, ABD’nin müttefiklerini korumak için “mümkün olan her adımı” atacaklarını ifade ederek, bölgedeki güvenliği sağlama yönündeki kararlılıklarını tekrar dile getirdi.