Avrupa Birliği (AB), 2023 yılında şiddetli sellerden etkilenen beş üye ülkeye toplamda 1 milyar avrodan fazla mali yardım sağlayacağını duyurdu. Yardım, AB Dayanışma Fonu’ndan karşılanacak ve etkilenen ülkelerin altyapı onarımlarından kültürel mirasın korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Hangi ülkelere ne kadar destek?

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yardımlar şu şekilde dağıtılacak:

İtalya: Emilia-Romagna bölgesine 378,8 milyon avro, Toskana bölgesine ise 67,8 milyon avro.

Emilia-Romagna bölgesine 378,8 milyon avro, Toskana bölgesine ise 67,8 milyon avro. Slovenya: 428,4 milyon avro.

428,4 milyon avro. Avusturya: 5,2 milyon avro.

5,2 milyon avro. Yunanistan: 101,5 milyon avro.

101,5 milyon avro. Fransa: 46,7 milyon avro.

Bu mali destekler, sellerin yol açtığı hasarların onarımı, temizlik işlemleri ve kültürel mirasın korunması gibi acil durum yönetimi ve kurtarma faaliyetlerinin maliyetlerini karşılayacak.

Onay süreci ve gelecek adımlar

Açıklamada, yardım paketinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra uygulanacağı belirtildi. Yardımlar, sel felaketlerinden etkilenen ülkelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve uzun vadeli iyileşme süreçlerini desteklemek amacıyla sağlanacak.