Türkiye’den Yunanistan adalarına kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı'nda da talep görüyor. Kurban Bayramı'nın da önceki bayram gibi yoğun geçeceğini belirten TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Kapıda vize her geçen gün ivme kazanıyor. Bekleme süreci maalesef 2-3 saat arasında uzuyor. Ama 3-4 gün gibi uzun süreli kalacak olan vatandaşlar yine tercihini adalardan yana yapıyorlar. Feribot sayılarında da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bayram döneminde adalara giden feribotların doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşıyor” dedi.

Meriç, bayram döneminde ek seferler konulacağını belirterek “Ciddi bir talep var ve adaların bu sene müşteri rekorunu kıracağı söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Adalar arasında geçiş sürecinin de konuşulduğunu anlatan Meriç “Adalar arasındaki emniyet problemini tam olarak aşamadıkları için bu geçiş talebi gerçekleştirilemedi. Fakat bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor. Kapıda vize uygulamasında ilk olarak 10 ada belirlenmişti. Ancak yine emniyet ve benzeri problemler nedeniyle 5 ada ile başlatılmıştı. Şimdi 10 adada seferlere başladı. Bu adaların tamamı için talep artışı sürüyor. Ancak 10 adanın hepsine direkt seferler yeni koyuldu. Sakız, Midilli, Kos, Samos ve Rodos adalarına talep hep çok yüksek oluyor. Kalimnos ve Leros gibi yeni sefer başlayan adalara ise tanıtımlar ve vatandaşların ziyaretiyle taleplerin artacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

“Sakız ve Midilli’ye giden yolcu çok daha fazla”

Ayvalık-Midilli Adası'na nisan ile 2 Haziran arasında 3 bin 671 kapıda vizenin geçtiğini belirten acente yetkilisi Kadir İnandı ise "Sakız Adası için de yine bu civarda rakam verebiliriz. Böylece vizesi olan ya da yeşil pasaporta sahip olan arkadaş grupları, aileler vizesi olmayanları teşvik ederek kapıda vizeye yönlendiriyor ve Yunan adalarına ciddi bir vatandaş talebi oluyor” dedi.

İnandı’nın verdiği bilgiye göre kapıda vize ile nisan ve mayıs aylarındaki yolcu sayında önceki yılların aynı aylarına göre arttı. Seferlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini bildiren İnandı, şöyle devam etti:

“Ayvalık-Midilli Adası ve Sakız Adası’nın kontenjanları diğer adalara göre daha yüksek. Sakız ve Midilli adalarına giden Türk yolcu sayısı çok daha fazla. Örneğin, Ayvalık'tan Midilli’ye giden yolcu sayısı ile Marmaris’ten Rodos Adası’na giden yolcu sayısı aynı civarda ancak millet olarak farklılık göstermektedir. 2019 yılında son kapı vizesi ile bu yılki kapıda vize oranları karşılaştırıldığında, şu anki yoğunluk 2019'daki ilgili aylara göre üç kat daha fazla.”