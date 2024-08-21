Belediyeden yapılan açıklamada, bazı kişilerin temizlik ekiplerinin çalışmadığını iddia ederek çevreyi kirleten çöp yığınlarının fotoğraflarını paylaştığı belirtildi. Ancak, gerçek durumun bu fotoğraflardan farklı olduğu ifade edildi.

Kuşadası Belediyesi, çöp konteynerlerinin boş olmasına rağmen bazı vatandaşların atıklarını konteyner dışına bıraktığını ve bu durumun çevre kirliliğine yol açtığını vurguladı. Açıklamada, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekilerek, çağdaşlık anlayışının gereği olarak bu tür davranışların önlenmesi gerektiği belirtildi.

Belediye, temizlik hizmetlerinin aksamadığı ve hizmetlerin eksiksiz olarak yürütüldüğü konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Fotoğrafların, belediyenin çalışmalarını karalamak amacıyla kasıtlı olarak paylaşıldığı ifade edilerek, vatandaşlara çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu. Kuşadası Belediyesi, temizlik konusunda daha etkin bir çözüm geliştirmek için çalışmalara devam edeceğini belirtti.