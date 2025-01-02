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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı "Balyoz" timi, şüphelilerin kullandığı otomobili ve cinayette kullanılan tabancayı Ray Sokakta ele geçirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi’nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, 34 EHH 593 plakalı araçla Hakan Aksoy’un yanına yaklaşarak başına ateş etti. Aksoy, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler kaçtı.

Adana Seyhan ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından başından vurularak öldürülen Hakan Aksoy’un cinayetinin ardından polis ekipleri hızla harekete geçti. Şüphelilerin kaçtığı otomobil ve cinayette kullanılan tabanca , Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Balyoz" timi tarafından ele geçirildi.

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