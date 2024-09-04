Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kitap dağıtım deposunda çıkan büyük yangın, 10 iş yerini tamamen yok etti. Yangının etkileri ve itfaiye müdahalesi havadan görüntülendi.

Yangın aniden patlak verdi

Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kitap dağıtım deposunda başladı. Alevlerin hızla yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun bir mücadele verdi. Yangına, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Oluşan tahribat ve itfaiyenin yangına müdahalesi havadan çekilen görüntülerle belgelendi.

Başkan Karalar'dan yangın bölgesine ziyaret

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.