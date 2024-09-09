Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece seyyar döner satışı yapan 27 yaşındaki Ozan Alpay, kimliği açıklanan Gökhan B. (31) ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökhan B, Alpay’ı darbettiği iddia edilen dönerciyi göğsünden bıçakladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ozan Alpay, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırgan Gökhan B’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.