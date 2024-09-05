Adana'da sahte pasaportların incelenmesiyle ortaya çıkan uluslararası organ ticareti şebekesi kapsamında 11 sanık hakkında dava açıldı. Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki bu yasa dışı faaliyetlere karışan sanıklar, organ ticareti yapmak veya aracılık etmek suçlamasıyla yargılanacak. Sanıklar arasında organlarını satmak için anlaştıkları belirlenen Suriyeli kişiler ve İsrailli alıcılar da bulunuyor.

Sahte pasaportlar organ ticareti ağını ortaya çıkardı

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, İsrail’den sağlık turizmi amacıyla gelen kişilerin pasaportlarını inceleyerek iki kişinin kimliğinin sahte olduğunu tespit etti. Bu kişilerin Suriye uyruklu Zakarya Mohamad Z. (21) ve Abdurrahman S. (20) olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, iki Suriyelinin organlarını satmak için İsrailli alıcılar Einat Abu M. (28) ve Samir Abu S. (68) ile Adana’da buluştuğu ve böbreklerini 10 bin dolar karşılığında satmak için anlaşma sağladıkları belirlendi.

Organ nakli için sahte belgeler hazırlanmış

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, Adana’da sağlık turizmi kapsamında faaliyet gösteren Mehmet Akif U. (58), Fatma Ö. (50), tercüman Esra D. (51) ve Ahmed K. (31) gibi isimlerin, organ ticareti şebekesiyle bağlantılı olduğu ve sahte belgeler hazırlayarak nakil işlemlerini düzenledikleri anlaşıldı. Nakil işlemi sırasında düzenlenen operasyonda, organ ticaretine aracılık eden kişilerin de aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 11 kişi gözaltına alındı.

Sanıklar hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

Savcılık tarafından hazırlanan 8 sayfalık iddianamede, sanıkların organ ticareti yapmak veya bu suça aracılık etmekle suçlandığı belirtildi. Özellikle Suriyeli Zakarya Mohamad Z. ve Abdurrahman S.’nin böbreklerini satmak için 10 bin dolar karşılığında anlaştıkları ve İsrailli alıcıların sahte pasaportlar ile Adana’ya getirildiği kaydedildi. Sanıkların tümü hakkında 9’ar yıla kadar hapis cezası istenirken, dava Adana 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.