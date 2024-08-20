Yıllardır çarşının renkli bir parçası haline gelen bu dişi kedi, agresif davranışlarıyla dikkat çekiyor ve kendisini sevmeye çalışanları tırmalıyor.

Köpekleri kovalayan kedi

Son zamanlarda 'Kızım', yavrusuna saldıran üç köpeği korkutarak uzaklaştırmasıyla gündeme geldi. Köpekler, kedinin ani ve öfkeli saldırganlığından kaçarken, kedi bu olayla bölgedeki korkulan varlık haline geldi. Bu olay, 'Kızım'ın köpekler üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Tırmalayan kediye dikkat!

Kuyumcular Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Levent Altunbüken, “Kızım” isimli kedinin sinirli ve asabi olduğunu belirtiyor. Altunbüken, “Kızımız genelde uyur ama birisi karıştığında tırmalar. Sevmeye çalışanlar, tırmalama cezasını çekiyorlar” şeklinde konuştu.

Uyarı yazısı yetersiz kaldı

Artan şikayetler nedeniyle, çarşıya bir uyarı yazısı asıldı. “Dikkat! Kızım tırmalar” şeklindeki yazı, kedinin tehlikeli olduğunu belirtiyor. Ancak bu uyarı, kediye dokunmak isteyenlerin ilgisini engelleyemedi. İnsanlar, kedinin asabi tavırlarına rağmen ona yaklaşmaya devam ediyor ve sosyal medyada bu anları paylaşıyor.

Kedi sevgisi ve sıkıntılı vukuatları

Kuyumcu esnafı Erkan Eğriparmak, “Kediye çok yaklaşılınca biraz hırçınlaşıyor ve cırmalıyor. Uyarı yazısına rağmen, insanlar ısrarla kediye dokunmak istiyor. Kedinin üzerindeki uyarıyı dikkate almadan elini uzatanlar var. Bu kedi, köpek bile geçirmiyor, köpeklerin üzerinden geçişini bile engelliyor” diyerek kedinin bölgedeki etkisini özetledi.